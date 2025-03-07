ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных под курской Суджей

ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных в районе Суджи Курской области. По данным SHOT, тела ВСУшников с простреленными головами нашли по двум направлениям к сёлам Махновка и Казачья Локня.

Тела военнослужащих ВСУ находят российские бойцы, входя на отбитые позиции. Практически у всех убитых украинских военных помимо пробитой головы минно-взрывные травмы ног. Предварительно, «двухсотым» не давали возможности попасть в плен Армии РФ и добивали своих выстрелом в голову, после собирали снаряжение и отступали. Подобные случаи зафиксированы как по направлению на Казачью Локню, так и на подступе к Махновке.