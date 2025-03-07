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7 марта, 07:38

ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных под курской Суджей

SHOT: ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных в районе Суджи

ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных в районе Суджи Курской области. По данным SHOT, тела ВСУшников с простреленными головами нашли по двум направлениям к сёлам Махновка и Казачья Локня.

Тела военнослужащих ВСУ находят российские бойцы, входя на отбитые позиции. Практически у всех убитых украинских военных помимо пробитой головы минно-взрывные травмы ног. Предварительно, «двухсотым» не давали возможности попасть в плен Армии РФ и добивали своих выстрелом в голову, после собирали снаряжение и отступали. Подобные случаи зафиксированы как по направлению на Казачью Локню, так и на подступе к Махновке.

По предварительным данным, прибывшие в Суджу ВСУшники, тела которых нашли, были мобилизованы осенью прошлого года и сразу переброшены в населённые пункты вблизи Суджанского района. Только за эту неделю на данном направлении было взято в плен более 30 украинских военных.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Никита Никонов
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