«Сейчас пик»: В Госдуме заметили переброску самых боеспособных бригад ВСУ под Курск
Депутат Колесник назвал пиковой ситуацию для ВСУ и ВС РФ в курском приграничье
Киев убирает с других участков фронта боеспособные подразделения, чтобы перебросить их в Курскую область. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру». По словам депутата, положение дел в курском приграничье является пиковым.
«Украина накачивает армию в Курской области. Они снимают [военных] с других направлений, с других участков фронта и всех перетаскивают на Курск. Это известный факт. Потому что это единственный козырь, которым они могут как-то спекулировать перед Западом», — утверждает парламентарий.
Он заявил, что командование ВСУ уже не столь заботит положение дел на линии фронта — там у них и так нет шансов. Однако под Курском они готовы поставить на карту всё.
«Они вцепились в этот клинышек в Курской области и туда стягивают всё, что могут. Это их единственный, как они считают, козырь. Но наши ребята их выдавливают. По моему мнению, сейчас пик», — резюмировал он.
ВС РФ остаётся выгрызть у противника менее 10 километров, чтобы вся Суджа оказалась в кольце. У засевших там украинских боевиков очень туго с боеприпасами, поскольку наша армия вот-вот перережет им все пути снабжения. Если город окружат, то лишь самые удачливые бойцы ВСУ сумеют выбраться живыми. Российские военные взяли под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступили к завершающей стадии операции по смыканию котла.
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