Киев убирает с других участков фронта боеспособные подразделения, чтобы перебросить их в Курскую область. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру». По словам депутата, положение дел в курском приграничье является пиковым.

«Украина накачивает армию в Курской области. Они снимают [военных] с других направлений, с других участков фронта и всех перетаскивают на Курск. Это известный факт. Потому что это единственный козырь, которым они могут как-то спекулировать перед Западом», — утверждает парламентарий.

Он заявил, что командование ВСУ уже не столь заботит положение дел на линии фронта — там у них и так нет шансов. Однако под Курском они готовы поставить на карту всё.