Кольцо сжимается: Армии России осталось меньше 10 км до полного окружения Суджи
Mash: ВС РФ осталось меньше 10 км до полного окружения Суджи, идут бои
ВС РФ замкнут кольцо вокруг Суджи меньше чем через 10 километров. Остаткам подразделений ВСУ уже отрезали некоторые маршруты снабжения. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, ВСУ при таком раскладе не смогут удерживать оборону дольше двух месяцев. Украинские формирования, засевшие в городе, испытывают острый снарядный голод из-за постоянных обстрелов и захламления останками техники трассы 38к-004, часть которой находится в Сумской области Украины. Артиллерия ВС РФ может её простреливать с расстояния в 5 км, из-за чего Киев не может двигать по ней свои машины.
Тем временем российские солдаты продолжают поджимать. Подразделения ВСУ уже удалось выдавить за пределы хутора Новенькое. ВС РФ зашли в село Локня, находящееся между Лебедевкой и Малой Локней. Левый берег реки Локтя также находится под контролем нашей армии. Сейчас продолжаются бои за деревни Старая, Новая Сорочина, а также вблизи Гуево и Махновки.
Раньше Украина полагала, что вторжение в Курскую область даст ей преимущество за столом переговоров, однако теперь русские пушки посеяли хаос в рядах ВСУ. Сейчас все украинские конвои, доставляющие припасы в Суджу, могут быть в любой момент взорваны, поскольку безопасных там больше нет. Вскоре ВС РФ полностью отрежут боевиков от снабжения, после чего у ВСУ останется лишь один вариант — бежать с российской территории.
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