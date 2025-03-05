Кольцо сжимается: Армии России осталось меньше 10 км до полного окружения Суджи

ВС РФ замкнут кольцо вокруг Суджи меньше чем через 10 километров. Остаткам подразделений ВСУ уже отрезали некоторые маршруты снабжения. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, ВСУ при таком раскладе не смогут удерживать оборону дольше двух месяцев. Украинские формирования, засевшие в городе, испытывают острый снарядный голод из-за постоянных обстрелов и захламления останками техники трассы 38к-004, часть которой находится в Сумской области Украины. Артиллерия ВС РФ может её простреливать с расстояния в 5 км, из-за чего Киев не может двигать по ней свои машины.