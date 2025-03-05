У ВСУ не осталось безопасных путей снабжения группировки в Судже

Вооруженные силы Украины лишились безопасных путей снабжения своей группировки в районе Суджи Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Сейчас для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье», — отметил он.

При этом противник не прекращает попыток усилить группировку «мобилизованным мясом» и пускает в контратаки даже 18-летних украинцев из десантных подразделений.