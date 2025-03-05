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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 марта, 09:17

У ВСУ не осталось безопасных путей снабжения группировки в Судже

Вооруженные силы Украины лишились безопасных путей снабжения своей группировки в районе Суджи Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Сейчас для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье», — отметил он.

При этом противник не прекращает попыток усилить группировку «мобилизованным мясом» и пускает в контратаки даже 18-летних украинцев из десантных подразделений.

Новости СВО. Освобождена Андреевка, ВСУ бегут из Курской области в ДНР, Зеленский прогнулся без оружия США, 5 марта
Новости СВО. Освобождена Андреевка, ВСУ бегут из Курской области в ДНР, Зеленский прогнулся без оружия США, 5 марта

А ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что курская группировка ВСУ оказалась разрезана на две части после взрыва третьего моста в районе Суджи. Таким образом, маневрирование между батальонами противника затруднено. Тем временем Армия России планомерно зачищает Черкасское Поречное и продвигается западнее Куриловки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Вишнякова
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