Новости СВО. Освобождена Андреевка, ВСУ бегут из Курской области в ДНР, Зеленский прогнулся без оружия США, 5 марта ВС РФ выбили боевиков из Новенького, ВСУ готовятся бежать из Суджи, Вашингтон заморозил поставки вооружения, что вызвало панику в Киеве, — дайджест Life.ru. 4 марта, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 5 марта

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о полном освобождении Андреевки на Кураховском направлении. Здесь сражаются бойцы 14-й бригады 51-й армии. Дальше наши войска продвигаются в Алексеевке, Разливе и Константинополе.

Наши бойцы завершают зачистку Привольного. Наступление от Великой Новосёлки дошло и до посёлка Шевченко, где находятся важные опорные пункты ВСУ.

— Контроль над ними очень важен для дальнейшего продвижения на север и на запад. От Бурлацкого наши части пробиваются в направлении Весёлого, — сообщил Олег Царёв.

«Ланцеты» поразили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Под Покровском противник пытается наступать. Все атаки отбиваются. ВС РФ не просто обнулили попытки ВСУ взять территорию, но и продвинулись, взяв один из отвалов неподалёку от Котлина.

Курская область, 5 марта

За последние сутки в Курской области ликвидировано около 150 вэсэушников, а также несколько единиц техники. Сейчас российские военнослужащие смогли закрепиться на южных окраинах Малой Локни. Завершается полная зачистка Лебедевки. Вблизи границы зафиксировали специальные подразделения ГРУ МО Украины. «Два майора» предполагают, что в ближайшее время возможны провокации.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что ВСУ готовятся уйти с российской территории. Так, они уже взрывают мосты. Из Курской области в ДНР перебросили ряд сил. Направили их к Великой Новосёлке и в Бурлацкое. Сообщается, что среди подразделений есть и такие, которые сформировали из заключённых.

— Враг показывает приоритеты в укреплении обороны, дабы избежать прорыва нашей армии в направлении Запорожья, где с лета 2023 года противник при контратаке занял рубежи и постоянно усиливает группировку, — пишет «Дневник десантника».

Расчёты центра «Рубикон» продолжают громить технику и уничтожать живую силу противника в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

США остановили поставку оружия Украине

Поставки оружия на Украину из США остановлены. В Белом доме заявили, что возобновление возможно, но для этого Киев должен показать, что стремится к миру. Учитывая, что Зеленского европейцы подталкивают к продолжению конфликта, ждать вооружения из Вашингтона не стоит.

США ждут от главы киевского режима Зеленского доказательств того, что он готов к мирным переговорам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Сам глава киевского режима Зеленский до сих пор не может в это поверить. Он сказал, что поручил генералам и дипломатам ещё раз уточнить в США информацию о заморозке поставок вооружения для ВСУ.

— Сейчас не 22-й год, сейчас наша стойкость выше, у нас есть средства защиты, — хорохорился глава киевского режима.

Для Украины это ощутимая потеря. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире украинского 24-го канала заявил, что проблемы возникнут уже в ближайшие месяцы, а то и недели.

— Это и мы с вами знали об этом и говорили, когда вся эта шобла кричала о субъектности и нашем великом лидере, — отреагировал на новости из США депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко*.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что главный объём вооружения Украина получала из США. Остановка отправки оружия — лучший вклад американцев в достижение мира, считает он.

Зеленский также прокомментировал свою скандальную встречу с президентом США в минувшую пятницу. Он не принёс извинений, но сообщил, что готов работать под руководством Трампа для достижения мира на Украине.

— Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора всё исправить, — посетовал Зеленский.

С России могут снять санкции

Reuters сообщает, что администрация Трампа рассматривает вопрос снятия рестрикций с России. Госдепартаменту и Министерству финансов поручено проработать список санкций, которые могут быть смягчены. Считается, что это должно подготовить почву для переговоров. Ряд ограничений, введённых в 2022 году, должен был повлиять на Россию после начала СВО. Выдвигались даже версии, что экономика рухнет, но нет.

— В январе Трамп пригрозил усилить санкции против России, если Путин откажется вести переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Однако совсем недавно представители администрации Трампа открыто признали возможность смягчения санкций в отношении Москвы, — говорится в статье.

Кроме того, в Reuters напомнили, что Россия готова к экономическому сотрудничеству. Таким образом, часть Запада признаёт, что санкции не смогли сдержать Москву. Экономика не рухнула, а войска продолжают освобождать нашу территорию от противника.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных