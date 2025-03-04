Подоляка предположил, что ВСУ готовят отступление из Курской области

ВСУ, вероятно, готовятся выводить свои силы с севера Суджанского района Курской области. К такому выводу пришёл военный блогер Юрий Подоляка, соответствующий ролик опубликован на его RuTube-канале.

Аналитик объясняет свой прогноз тем, что украинские подразделения взорвали два моста неподалёку от н.п. Казачья Локня. По характеру разрушений он делает вывод, что мосты были уничтожены управляемым взрывом, обычно так делают при отступлениях.

«Мосты эти сложились именно таким образом, вроде бы <...> управляемым взрывом, каким взрывают мосты именно при отступлении <...> Возможно, они собираются постепенно оттягиваться», — заявил военблогер.

По его мнению, украинские военные могут предпринять попытку сконцентрироваться на обороне оккупированной Суджи. При этом сформировавшийся под Курском полукотел, куда попали ВСУ, имеет все шансы стать котлом в самом ближайшем будущем, заключил Подоляка.