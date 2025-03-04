Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 08:50

ВСУ спешно выводят из-под Курска батальон с бывшими зэками

ТАСС: ВСУ перебросили часть своей группировки из Курской области на юг ДНР

Украинское командование отдало приказ о переброске части группировки, находящейся в приграничных районах Курской области, на южные окраины ДНР, среди этих бойцов ВСУ есть бывшие заключённые. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры

«Противник перебросил из Курской области в район населённого пункта Бурлацкое на Южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключённые», — говорится в заявлении.

Украинские пограничники отказались выполнять приказ командования на Курщине
Украинские пограничники отказались выполнять приказ командования на Курщине

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие сдают позиции и пытаются спастись под натиском российских войск, которые уже вплотную подошли к Малой Локне под Суджей в Курской области. По данным проекта «Русская весна», вражеский фронт посыпался на этом участке.

Обложка ©

president.gov.ua

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar