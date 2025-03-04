ВСУ спешно выводят из-под Курска батальон с бывшими зэками

Украинское командование отдало приказ о переброске части группировки, находящейся в приграничных районах Курской области, на южные окраины ДНР, среди этих бойцов ВСУ есть бывшие заключённые. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры

«Противник перебросил из Курской области в район населённого пункта Бурлацкое на Южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключённые», — говорится в заявлении.