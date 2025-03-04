ВСУ спешно выводят из-под Курска батальон с бывшими зэками
ТАСС: ВСУ перебросили часть своей группировки из Курской области на юг ДНР
Украинское командование отдало приказ о переброске части группировки, находящейся в приграничных районах Курской области, на южные окраины ДНР, среди этих бойцов ВСУ есть бывшие заключённые. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры
«Противник перебросил из Курской области в район населённого пункта Бурлацкое на Южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключённые», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие сдают позиции и пытаются спастись под натиском российских войск, которые уже вплотную подошли к Малой Локне под Суджей в Курской области. По данным проекта «Русская весна», вражеский фронт посыпался на этом участке.
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