Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 05:29

Украинские пограничники отказались выполнять приказ командования на Курщине

Сотрудники Госпогранслужбы Украины отказываются от выполнения боевых задач в Курской области, аргументируя своё решение состоянием здоровья и недостаточной подготовкой операции. Об этом стало известно благодаря видеоролику, который раздобыли хакеры из группировки RaHDIt.

На кадрах, которые появились в распоряжении РИА «Новости», пограничникам зачитывают распоряжение руководства о необходимости выдвинуться из Сумской области в Курскую. Однако не все из присутствующих ответили согласием.

«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трёх несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки. <...> Инструктажи по выполнению задания не отвечают реалиям», — заявил в ответ сержант.

Зачитывающий распоряжение напомнил отказникам, что в случае неповиновения они будут лишены свободы на срок от пяти до десяти лет. Однако угрозы не принесли эффекта.

«Боюсь за свою жизнь», — признался присутствующий лейтенант.

Новости СВО. Армия России штурмует Часов Яр, ФАБ-1500 достала боевиков ВСУ в Гуляйполе, Зеленского продолжают бить, 4 марта
Новости СВО. Армия России штурмует Часов Яр, ФАБ-1500 достала боевиков ВСУ в Гуляйполе, Зеленского продолжают бить, 4 марта

Ранее в Раде заявили, что отправленные на обучение за рубеж военнослужащие ВСУ в полном составе не возвращаются на Украину. Причина проста — они не хотят воевать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar