Украинские пограничники отказались выполнять приказ командования на Курщине

Сотрудники Госпогранслужбы Украины отказываются от выполнения боевых задач в Курской области, аргументируя своё решение состоянием здоровья и недостаточной подготовкой операции. Об этом стало известно благодаря видеоролику, который раздобыли хакеры из группировки RaHDIt.

На кадрах, которые появились в распоряжении РИА «Новости», пограничникам зачитывают распоряжение руководства о необходимости выдвинуться из Сумской области в Курскую. Однако не все из присутствующих ответили согласием.

«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трёх несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки. <...> Инструктажи по выполнению задания не отвечают реалиям», — заявил в ответ сержант.

Зачитывающий распоряжение напомнил отказникам, что в случае неповиновения они будут лишены свободы на срок от пяти до десяти лет. Однако угрозы не принесли эффекта.

«Боюсь за свою жизнь», — признался присутствующий лейтенант.