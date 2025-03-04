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3 марта, 22:39

«100% выехали, 100% не вернулись»: В Раде посетовали на дезертирство бойцов ВСУ за границей

Нардеп Скороход: Бойцы ВСУ в 100% случаев не возвращаются на родину из-за рубежа

Военнослужащие ВСУ, отправленные на обучение за рубеж, не возвращаются на Украину. Причина проста — они не хотят воевать. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Её слова приводит украинское издание «Новости Live».

«Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются. 100% выехали — 100% назад не возвращаются. У нас проблема — люди не хотят воевать, не готовы присоединяться в ряды ВСУ», — посетовала Скороход.
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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Антон Голыбин
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