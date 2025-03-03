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3 марта, 20:34

Европейцы устали от богатых украинских беженцев — польский министр

Министр Косиняк-Камыш: Польские граждане устали от богатых украинцев в Европе

Среди поляков растёт недовольство из-за расточительного образа жизни украинских переселенцев в ЕС. Об этом на Европейском конгрессе органов местного самоуправления заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Есть усталость и разочарование, особенно когда вы видите десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, которые ездят на своих лучших автомобилях по Европе и проводят выходные в пятизвёздочных отелях», — отметил министр.

Напомним, что с февраля 2022 года в Польшу переехали около миллиона украинцев. Варшава предоставила им особый правовой статус и различные социальные льготы.

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А ранее Косиняк-Камыш заявил, что поляки устали и от самого украинского конфликта. Варшава ни за что не отправит в Незалежную своих миротворцев, добавил он.

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Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Тимур Хингеев
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