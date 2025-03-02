Премьер Польши назвал Европу «проснувшимся гигантом», которому нужно поверить в себя

«Европа должна осознать свою силу, и об этом я тоже буду говорить в Лондоне (на саммите по Украине. — Прим. Life.ru) », — сказал польский премьер.

Туск отметил, что ранее он использовал аналогию с проснувшимся гигантом в отношении Польши, и теперь подобное можно сказать и о Европе. У неё нет серьёзных демографических или экономических проблем, но ей не хватает уверенности в собственных силах. Он также подчеркнул, что ситуация, когда «500 миллионов европейцев обращаются за защитой к 300 миллионам американцев от 140 миллионов русских», является настоящим абсурдом.