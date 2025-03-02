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2 марта, 13:45

В Испании призвали Европу самостоятельно устраивать свою оборону

Глава МИД Испании Альбарес: В Европе идёт крупная смена мирового порядка

На территории Европы происходит смена мирового порядка. Теперь европейским странам необходимо самостоятельно заниматься укреплением обороны. Об этом заявил глава МИД Испании Мануэль Альбарес в интервью газете Pais.

«Мы согласны с тем, что сейчас происходит смена эпох, что на дипломатическом языке называется изменением мирового порядка. У нас есть средства Европейского инвестиционного банка, идёт обсуждение по поводу замороженных российских активов в Европе, и, конечно, доли распределения на оборону и безопасность», — заявил Альбарес, добавив, что надеется на продолжение сотрудничества ЕС и Штатов.

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Ранее глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу стоит задуматься о формировании собственной армии на фоне возможного вывода американских военных. Из Европы должны уйти 20 тысяч бойцов США.

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Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava

Николай Рюмин
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