В Испании призвали Европу самостоятельно устраивать свою оборону

«Мы согласны с тем, что сейчас происходит смена эпох, что на дипломатическом языке называется изменением мирового порядка. У нас есть средства Европейского инвестиционного банка, идёт обсуждение по поводу замороженных российских активов в Европе, и, конечно, доли распределения на оборону и безопасность», — заявил Альбарес, добавив, что надеется на продолжение сотрудничества ЕС и Штатов.