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2 марта, 10:05

«Это наглость»: Лавров отреагировал на планы Макрона и Стармера о миротворцах на Украине

Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины. Заявление политика прозвучало в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

«Президент (Франции Эмманюэль, — Прим.Life.ru) Макрон носится с какими-то идеями, как и (премьер-министр Великобритании Кит, — Прим.Life.ru) Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость», — высказался министр.

Лавров также отметил, что план введения «миротворцев» на Украину лишь продолжает «науськивание» киевского режима на войну против России.

Стало известно, что Трамп и Стармер будут обсуждать в Вашингтоне
Стало известно, что Трамп и Стармер будут обсуждать в Вашингтоне

Напомним, что ранее Макрон и Стармер планировали предложить президенту США Дональду Трампу отправить на Украину 30 тысяч военных. Премьер-министр Великобритании и президент Франции разработали план, который может привести к серьёзной эскалации. Однако хозяин Белого дома вряд ли поддержит такой сценарий, так как он «не столь наивен». План европейских лидеров противоречив и не способствует миру, а предлагаемые меры могут лишь ухудшить ситуацию.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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