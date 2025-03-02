«Это наглость»: Лавров отреагировал на планы Макрона и Стармера о миротворцах на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины. Заявление политика прозвучало в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

«Президент (Франции Эмманюэль, — Прим.Life.ru) Макрон носится с какими-то идеями, как и (премьер-министр Великобритании Кит, — Прим.Life.ru) Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость», — высказался министр.

Лавров также отметил, что план введения «миротворцев» на Украину лишь продолжает «науськивание» киевского режима на войну против России.