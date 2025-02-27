Стало известно, что Трамп и Стармер будут обсуждать в Вашингтоне

Глава США Дональд Трамп и британский премьер-министр Кир Стармер обсудят план по отправке миротворцев, в том числе британских, на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — сказано в публикации.

В Белом доме добавили, что сейчас между Штатами и Евросоюзом есть разногласия, которые стороны постараются уладить. По некоторым сообщениям, глава британского правительства намерен настаивать на позиции «ничего об Украине без Украины», и признаёт, что Европа должна играть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия для укрепления безопасности Евросоюза.