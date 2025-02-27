Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 18:35

Стало известно, что Трамп и Стармер будут обсуждать в Вашингтоне

Трамп и Стармер обсудят отправку миротворцев на Украину

Глава США Дональд Трамп и британский премьер-министр Кир Стармер обсудят план по отправке миротворцев, в том числе британских, на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — сказано в публикации.

В Белом доме добавили, что сейчас между Штатами и Евросоюзом есть разногласия, которые стороны постараются уладить. По некоторым сообщениям, глава британского правительства намерен настаивать на позиции «ничего об Украине без Украины», и признаёт, что Европа должна играть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия для укрепления безопасности Евросоюза.

Стало известно о сговоре Макрона и Стармера против России
Стало известно о сговоре Макрона и Стармера против России

Ранее в американской прессе заявили, что Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят предложить американскому президенту план, который способен значительно обострить ситуацию на Украине. В частности, речь идёт о том, чтобы попросить Штаты отправить в Незалежную контингент из 30 тысяч миротворцев.

«Напросились»: Политолог объяснил, почему Макрон и Стармер получат от Трампа не то, чего хотели
«Напросились»: Политолог объяснил, почему Макрон и Стармер получат от Трампа не то, чего хотели
Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Ben Curtis

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar