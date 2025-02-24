Стало известно о сговоре Макрона и Стармера против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер решили действовать сообща, чтобы повлиять на лидера США Дональда Трампа и уговорить его поменять свою позицию по конфликту на Украине. О сговоре политиков узнали журналисты газеты The Times.

«Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе», — пишет британское издание со ссылкой на источник.

Высокопоставленные чиновники, мнение которых приводит газета, считают, что Стармер и Макрон попытаются убедить президента США отказаться от двусторонних переговоров с Россией. Взамен они предложат европейские гарантии безопасности для Украины.