Стало известно о сговоре Макрона и Стармера против России
Times: Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
Стармер и Макрон. Обложка © ТАСС / EPA
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер решили действовать сообща, чтобы повлиять на лидера США Дональда Трампа и уговорить его поменять свою позицию по конфликту на Украине. О сговоре политиков узнали журналисты газеты The Times.
«Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе», — пишет британское издание со ссылкой на источник.
Высокопоставленные чиновники, мнение которых приводит газета, считают, что Стармер и Макрон попытаются убедить президента США отказаться от двусторонних переговоров с Россией. Взамен они предложат европейские гарантии безопасности для Украины.
Ранее глава Белого дома анонсировал визит в США Макрона и Стармера. Встреча может пройти уже сегодня, 24 февраля. А следующим гостем Вашингтона должен стать председатель Китая Си Цзиньпин. Тем временем СМИ сообщали, что французский президент и британский премьер хотят подсунуть американскому лидеру план, который может привести к серьёзной эскалации на Украине. Они предлагают отправить туда 30 тысяч военных.