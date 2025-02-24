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23 февраля, 21:56

Макрон за несколько часов обзвонил половину европейских коллег перед поездкой в США

Макрон обсудил Украину с коллегами из Британии, Турции, Венгрии и Германии

Французский лидер Эмманюэль Макрон 23 февраля провёл серию телефонных переговоров с европейскими коллегами. Накануне своей поездки в США глава государства связался с премьерами Венгрии и Британии Виктором Орбаном и Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими политиками.

По словам Макрона, все звонки он совершил за несколько часов. Их главная тема — условия урегулирования украинского конфликта.

«Продолжая обсуждения последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы хотим добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине», — написал Макрон в соцсетях.

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Ранее Макрон сообщал, что намерен убедить Дональда Трампа не проявлять слабину в отношениях с Владимиром Путиным. Его поездка в Вашингтон состоится уже на этой неделе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Антон Голыбин
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