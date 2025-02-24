Макрон за несколько часов обзвонил половину европейских коллег перед поездкой в США
Макрон обсудил Украину с коллегами из Британии, Турции, Венгрии и Германии
Французский лидер Эмманюэль Макрон 23 февраля провёл серию телефонных переговоров с европейскими коллегами. Накануне своей поездки в США глава государства связался с премьерами Венгрии и Британии Виктором Орбаном и Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими политиками.
По словам Макрона, все звонки он совершил за несколько часов. Их главная тема — условия урегулирования украинского конфликта.
«Продолжая обсуждения последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы хотим добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине», — написал Макрон в соцсетях.
Ранее Макрон сообщал, что намерен убедить Дональда Трампа не проявлять слабину в отношениях с Владимиром Путиным. Его поездка в Вашингтон состоится уже на этой неделе.
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