Макрон и Стармер хотят подснуть Трампу план начала третьей мировой войны
Advance: Макрон и Стармер предложат Трампу отправить на Украину 30 тысяч военных
Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Обложка © Х / Emmanuel Macron
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон разработали план, который может привести к серьёзной эскалации на Украине. Они предлагают президенту США Дональду Трампу отправить в регион 30 тысяч миротворцев, сообщает издание Advance.
В статье подчёркивается, что Трамп вряд ли поддержит такой сценарий, так как он «не столь наивен». План европейских лидеров противоречив и не способствует миру, а предлагаемые меры могут лишь ухудшить ситуацию.
«Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — пишет издание.
Сам Трамп выражает оптимизм относительно быстрого завершения украинского конфликта. Политик подчеркнул, что общался как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он назвал конфликт «ужасным» и выразил уверенность, что «этому придёт конец».