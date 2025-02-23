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22 февраля, 22:44

Макрон и Стармер хотят подснуть Трампу план начала третьей мировой войны

Advance: Макрон и Стармер предложат Трампу отправить на Украину 30 тысяч военных

Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Обложка © Х / Emmanuel Macron

Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Обложка © Х / Emmanuel Macron

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон разработали план, который может привести к серьёзной эскалации на Украине. Они предлагают президенту США Дональду Трампу отправить в регион 30 тысяч миротворцев, сообщает издание Advance.

В статье подчёркивается, что Трамп вряд ли поддержит такой сценарий, так как он «не столь наивен». План европейских лидеров противоречив и не способствует миру, а предлагаемые меры могут лишь ухудшить ситуацию.

«Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — пишет издание.

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Сам Трамп выражает оптимизм относительно быстрого завершения украинского конфликта. Политик подчеркнул, что общался как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он назвал конфликт «ужасным» и выразил уверенность, что «этому придёт конец».

Артём Гапоненко
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