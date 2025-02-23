Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон разработали план, который может привести к серьёзной эскалации на Украине. Они предлагают президенту США Дональду Трампу отправить в регион 30 тысяч миротворцев, сообщает издание Advance.

В статье подчёркивается, что Трамп вряд ли поддержит такой сценарий, так как он «не столь наивен». План европейских лидеров противоречив и не способствует миру, а предлагаемые меры могут лишь ухудшить ситуацию.

«Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — пишет издание.