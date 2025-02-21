За громкими заявлениями европейских лидеров о мирных переговорах скрывается нежелание завершить украинский конфликт. Об этом в беседе с Life.ru заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что недавнее высказывание президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского диктатором, вызвало волну возмущения в Европе. Особенно старался канцлер Германии Олаф Шольц, который поспешил защитить украинского лидера, заверяя, что нельзя отрицать его демократическую легитимность. По словам Миронова, заявления немецкого политика о роли Европы в урегулировании конфликта звучат наивно, учитывая нынешнюю слабость Евросоюза как в экономическом, так и в военном плане.

Невозможно без слёз смотреть на персонажей в Европе, по какому-то недоразумению именующими себя политиками. Если бы подобные заявления делали личности масштаба Брандта или Аденауэра — к ним бы прислушались вне зависимости от обстоятельств. Но когда кулачком грозит Шольц… простите. Сергей Миронов Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы

Также Миронов отметил противоречивые заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, который, с одной стороны, позиционирует себя гарантом мира, а с другой — активно поддерживает действия, способствующие эскалации конфликта.

По мнению Миронова, европейская «партия войны» на самом деле не заинтересована в завершении конфликта. Во-первых, страны ЕС вложили значительные средства в Украину и надеются вернуть хотя бы часть из них. Во-вторых, признание завершения конфликта на условиях России будет означать для Европы полное поражение. Он также напомнил о Минских соглашениях, которые Брюссель использовал как способ выиграть время для подготовки к новому противостоянию с Россией.

«Кое у кого в Европе ещё сохраняются иллюзии, что России можно нанести стратегическое поражение на поле боя. Удивительно, но факт. А раз так — с какой стати в мирных переговорах должны участвовать те, кто помешан на войне», — отметил Миронов.