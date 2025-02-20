В Европе начали переживать, что трансатлантическому альянсу пришёл конец. По словам одного европейского дипломата, виноваты в этом исключительно президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, которые якобы создали план по разрушению Европейского союза (ЕС).

«Теперь у нас есть альянс между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу... Трансатлантическому альянсу пришёл конец», — цитирует газета Politico слова дипломата.

В то же время чиновник заявил, что Трамп на самом деле не собирается выводить США из НАТО или разъединять ЕС. Глава Америки стремится к тому, чтобы Европа «взяла на себя больше ответственности за свою безопасность для усиления НАТО».