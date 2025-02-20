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20 февраля, 07:04

В Европе бьют тревогу из-за краха трансатлантического альянса

Politico: В Евросоюзе переживают, что трансатлантическому альянсу пришёл конец

В Европе начали переживать, что трансатлантическому альянсу пришёл конец. По словам одного европейского дипломата, виноваты в этом исключительно президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, которые якобы создали план по разрушению Европейского союза (ЕС).

«Теперь у нас есть альянс между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу... Трансатлантическому альянсу пришёл конец»,цитирует газета Politico слова дипломата.

В то же время чиновник заявил, что Трамп на самом деле не собирается выводить США из НАТО или разъединять ЕС. Глава Америки стремится к тому, чтобы Европа «взяла на себя больше ответственности за свою безопасность для усиления НАТО».

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Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что наша страна не лезет в дела, которые касаются ЕС и США. Кроме того, РФ не ведёт спекуляций на тему Америки и их союзников. По словам главы государства, евроатлантические отношения к нам не относятся.

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Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Наталья Афонина
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