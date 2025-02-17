Больше никакой «агрессии России»: В НАТО резко сменили риторику по ситуации на Украине

Североатлантический альянс сменил риторику на фоне последних заявлений новой американской администрации о России и Украине. Такой вывод сделали в РИА «Новости», проанализировав последний пресс-релиз на сайте НАТО, выпущенный по случаю встречи генсека Марка Рютте со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

В релизе происходящее на Украине ни разу не называется «российской агрессией», как это было раньше. Теперь вместо традиционного для Запада термина используется словосочетание «украинский конфликт». Также в тексте отсутствует привычное упоминание о необходимости дальнейшей поддержки киевского режима. В то же время Рютте поддержал миротворческую позицию Келлога.