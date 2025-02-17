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Регион
17 февраля, 19:28

Больше никакой «агрессии России»: В НАТО резко сменили риторику по ситуации на Украине

РИАН: В НАТО ушли от термина «агрессия России» в пользу «конфликта на Украине»

Североатлантический альянс сменил риторику на фоне последних заявлений новой американской администрации о России и Украине. Такой вывод сделали в РИА «Новости», проанализировав последний пресс-релиз на сайте НАТО, выпущенный по случаю встречи генсека Марка Рютте со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

В релизе происходящее на Украине ни разу не называется «российской агрессией», как это было раньше. Теперь вместо традиционного для Запада термина используется словосочетание «украинский конфликт». Также в тексте отсутствует привычное упоминание о необходимости дальнейшей поддержки киевского режима. В то же время Рютте поддержал миротворческую позицию Келлога.

«Рютте приветствовал первые ответы союзников на призыв США к более активному участию, отметив, что сегодняшние обсуждения предоставили ещё одну возможность согласовать мысли о том, как лучше всего поддерживать устойчивый мир», — сказано в релизе.

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Ранее генсек НАТО назвал российского лидера Владимира Путина сильным переговорщиком, который необходим для урегулирования украинского кризиса. Также Рютте напомнил Киеву, что Незалежной никто не гарантировал членство в альянсе.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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