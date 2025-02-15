Не реви: Рютте в Мюнхене упрекнул ЕС за нытьё о переговорах РФ и США

Государствам Европейского союза стоит перестать жаловаться на подходы России и США к разрешению конфликта на Украине и начать озвучивать собственные конкретные инициативы. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на своё возможное отсутствие за столом переговоров. Покажите на конкретных идеях, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины», — призвал он.