Не реви: Рютте в Мюнхене упрекнул ЕС за нытьё о переговорах РФ и США
Рютте призвал ЕС не жаловаться на переговоры по Украине и проявить инициативу
Государствам Европейского союза стоит перестать жаловаться на подходы России и США к разрешению конфликта на Украине и начать озвучивать собственные конкретные инициативы. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на своё возможное отсутствие за столом переговоров. Покажите на конкретных идеях, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины», — призвал он.
У тех, кто следит за заявлениями Марка Рютте, может сложиться впечатление, что генсек НАТО не всегда «воюет в нужную сторону». Так, недавно, на фоне многочисленных заявлений о приверженности поддержке Киева до победы в конфликте он назвал президента России Владимира Путина «сильным переговорщиком», без которого крепкого мира в регионе добиться не получится. А после этого политик внезапно указал Киеву, что Украине никогда не было обещано членство в НАТО.
ТАСС / AP / Virginia Mayo