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13 февраля, 16:41

Генсек НАТО сделал заявление по вступлению Украины, которое не понравится Зеленскому

Рютте: Членство Украины в НАТО никогда не было условием мира

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе якобы никогда не было условием для заключения мира — речь шла якобы о необходимости гарантий безопасности для Киева.

«Такой договорённости никогда не было… Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО», — заявил он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.

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Кстати, ранее президент США поддержал идею отказа Украины от интеграции в Североатлантический альянс. Он согласился с мнением шефа Пентагона о нереалистичости присоединения Киева к НАТО в качестве результата урегулирования вооружённого конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Borka Kiss

Александра Вишнякова
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