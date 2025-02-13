Генсек НАТО сделал заявление по вступлению Украины, которое не понравится Зеленскому

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе якобы никогда не было условием для заключения мира — речь шла якобы о необходимости гарантий безопасности для Киева.

«Такой договорённости никогда не было… Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО», — заявил он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.