Официальный представитель МИД России Мария Захарова пребывает в недоумении из-за политического диссонанса, который развернулся на мировой политической арене. Растерянность дипломата связана с высказыванием «отчебучившего» президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал себя гарантом мира и безопасности в Европе. При этом ранее с похожим заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Тогда представитель украинской стороны назвал себя лидером любых переговоров, которые касаются данной темы.

«Франция возьмёт на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе. Я гарант. Мы поддерживаем Украину», — написал в соцсети Х Макрон после экстренного саммита в среду.

Захарова подчеркнула, что ранее гарантом по всем вопросам безопасности в Европе себя называл Владимир Зеленский. Бывший комик также уверял, что на протяжении многих лет он защищал Европу от внешних угроз, но при этом его никто не поправлял и не осекал.

«А как быть с тем, что неделю назад Зеленски заявил: «Я лидер любых переговоров»? <...> Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский». Призрак наполеонизма бродит по Европе», — написала Захарова в своём телеграм-канале.