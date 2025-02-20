Захарова озвучила условие для возвращения иностранных компаний в Россию

Иностранные компании, которые хотят вернуться в Россию могут это сделать, но им будет необходимо соблюдать определённые условия. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Организации должны уважать историю нашей страны.

«Мне кажется, что их присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории. И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам», — сказала она.

На данный момент западные компании стали инструментами «политической борьбы и гибридной войны», заметила Захарова. Это подтверждается тем, что они покинули российский рынок после получения указания «сворачиваться».