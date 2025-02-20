Захарова озвучила условие для возвращения иностранных компаний в Россию
Захарова: Иностранные компании должны уважать историю РФ, чтобы работать у нас
Иностранные компании, которые хотят вернуться в Россию могут это сделать, но им будет необходимо соблюдать определённые условия. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Организации должны уважать историю нашей страны.
«Мне кажется, что их присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории. И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам», — сказала она.
На данный момент западные компании стали инструментами «политической борьбы и гибридной войны», заметила Захарова. Это подтверждается тем, что они покинули российский рынок после получения указания «сворачиваться».
Ранее Life.ru сообщал, что такие бренды, как Zara, Bershka, PullBear и Stradivarius, намерены снова появиться на российском рынке. Эксперты считают, что возвращение Inditex, владельца этих марок, является вполне предсказуемым. Чтобы снова завоевать любовь наших покупателей организациям необходимо для начала преодолеть все организационные трудности, которые присутствуют в связи с санкциями.
Telegram / МИД России