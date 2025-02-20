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19 февраля, 22:02

Макрон назвал условия Европы в контексте урегулирования украинского конфликта

Макрон: Мир на Украине должен учитывать интересы безопасности Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир на Украине обязательно должен учитывать интересы безопасности европейцев. Об этом он сообщил в социальной сети X после завершения второго экстренного саммита лидеров ЕС и Канады в Париже.

Глава государства подчеркнул, что европейские политики поддерживают начинания Дональда Трампа в контексте урегулирования конфликта. Однако права Украины при этом должны уважаться, добавил Макрон.

«Мир должен быть прочным и сопровождаться надёжными и заслуживающими доверия гарантиями. Необходимо учитывать интересы безопасности европейцев», — написал президент.

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А недавно Эмманюэль Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в случае, если это будет полезно для урегулирования украинского конфликта. В Госдуме позже рассказали, возьмёт ли Путин трубку, когда ему позвонит лидер Франции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Антон Голыбин
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