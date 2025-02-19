В Госдуме ответили, возьмёт ли Путин трубку, когда ему позвонит Макрон
Депутат Свинцов: Макрону нечего предложить Путину
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Президент России Владимир Путин обязательно возьмёт трубку, когда ему позвонит французский коллега Эмманюэль Макрон, но этот разговор вряд ли понравится Парижу. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Государственной думы Андрей Свинцов.
По его словам, Москва выступает за любой диалог, а Путин — очень интеллигентный, вежливый и опытный политик, поэтому разговор с Елисейским дворцом, конечно, может состояться.
Разговор будет очень прагматичным и конкретным. Все существенные условия будущего взаимодействия между Россией и Европой наш президент будет обсуждать, конечно, с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом потому, что от Европы сегодня уже ничего не зависит. Макрона наш президент просто проинформирует о том, что если он посмеет направить французские войска на Украину, то они будут там уничтожены, как уже были уничтожены различные наёмники из Франции и других стран Европы.
депутат Госдумы Андрей Свинцов.
По словам собеседника Life.ru, Макрону нечего предложить Путину, да и выступить посредником для того, чтобы выторговать для Украины какие-то уступки, он не сможет — в Кремле ясно дали понять: уступок не будет. Даже тема европейских санкций в связи с новым вектором в отношениях России и США стала для Путина неактуальной.
«Макрон — это уходящая фигура, которая может рассказывать и просить всё что угодно, но получит ровно столько, сколько посчитает нужным наш президент. Европейские санкции, безусловно, в ближайшие несколько месяцев никакого влияния оказывать не будут. Российская экономика давно адаптировалась», — добавил Свинцов.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон захотел провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам европейского политика, диалог состоится, если он будет полезен в контексте урегулирования украинского конфликта.