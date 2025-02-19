В Госдуме ответили, возьмёт ли Путин трубку, когда ему позвонит Макрон

Разговор будет очень прагматичным и конкретным. Все существенные условия будущего взаимодействия между Россией и Европой наш президент будет обсуждать, конечно, с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом потому, что от Европы сегодня уже ничего не зависит. Макрона наш президент просто проинформирует о том, что если он посмеет направить французские войска на Украину, то они будут там уничтожены, как уже были уничтожены различные наёмники из Франции и других стран Европы.