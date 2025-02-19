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Регион
19 февраля, 07:58

«Чудо-воин»: Пушков высмеял резко изменившиеся планы Макрона по Украине

Сенатор Пушков назвал Макрона чудо-воином и высмеял его планы о переговорах с РФ

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Европа не отправит войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности это сделать. Таким мнением поделился глава комиссии Совета федерации (Совфеда) по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, даже премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пойдёт на этот шаг раньше Франции.

«Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова. Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто», — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что коалиция, в которую объединялись страны Европы для выражения готовности отправить свои войска на Украину, полностью себя дискредитировала. По его словам, группа «способных и желающих» сейчас больше похожа на союз «неспособных и нежелающих».

Европейские лидеры разругались из-за отправки войск на Украину
Европейские лидеры разругались из-за отправки войск на Украину

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон резко исключил отправку французских войск на Украину. По словам президента Франции, Париж и союзники продолжают изучать вопрос долгосрочных гарантий безопасности Незалежной. Также Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Москвой и Киевом для достижения мира.

Дарья Нарыкова
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