«Чудо-воин»: Пушков высмеял резко изменившиеся планы Макрона по Украине
Сенатор Пушков назвал Макрона чудо-воином и высмеял его планы о переговорах с РФ
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Европа не отправит войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности это сделать. Таким мнением поделился глава комиссии Совета федерации (Совфеда) по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, даже премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пойдёт на этот шаг раньше Франции.
«Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова. Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто», — написал Пушков в телеграм-канале.
Сенатор отметил, что коалиция, в которую объединялись страны Европы для выражения готовности отправить свои войска на Украину, полностью себя дискредитировала. По его словам, группа «способных и желающих» сейчас больше похожа на союз «неспособных и нежелающих».
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон резко исключил отправку французских войск на Украину. По словам президента Франции, Париж и союзники продолжают изучать вопрос долгосрочных гарантий безопасности Незалежной. Также Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Москвой и Киевом для достижения мира.