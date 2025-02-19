«Чудо-воин»: Пушков высмеял резко изменившиеся планы Макрона по Украине

Европа не отправит войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности это сделать. Таким мнением поделился глава комиссии Совета федерации (Совфеда) по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, даже премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пойдёт на этот шаг раньше Франции.

«Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова. Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто», — написал Пушков в телеграм-канале.