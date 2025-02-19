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Регион
19 февраля, 02:18

Макрон заявил о необходимости диалога между Москвой и Киевом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Москвой и Киевом для достижения мира. В соцсети X он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Мы разделяем убеждённость в том, что мир на Украине будет возможен только путём переговоров, которые объединят Россию и Украину за одним столом», — написал французский президент, призвав международное сообщество мобилизоваться.

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Макрон вдруг передумал посылать французских солдат на Украину после контактов РФ и США

А ранее Макрон заявил, что готов к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам европейского политика, диалог состоится, если он будет полезен в контексте урегулирования украинского конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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