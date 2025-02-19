Макрон заявил о необходимости диалога между Москвой и Киевом
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Москвой и Киевом для достижения мира. В соцсети X он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
«Мы разделяем убеждённость в том, что мир на Украине будет возможен только путём переговоров, которые объединят Россию и Украину за одним столом», — написал французский президент, призвав международное сообщество мобилизоваться.
А ранее Макрон заявил, что готов к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам европейского политика, диалог состоится, если он будет полезен в контексте урегулирования украинского конфликта.
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