Макрон заявил о необходимости диалога между Москвой и Киевом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости прямого диалога между Москвой и Киевом для достижения мира. В соцсети X он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Мы разделяем убеждённость в том, что мир на Украине будет возможен только путём переговоров, которые объединят Россию и Украину за одним столом», — написал французский президент, призвав международное сообщество мобилизоваться.