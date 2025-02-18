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Регион
18 февраля, 20:39

Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с Владимиром Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам европейского политика, диалог состоится, если он будет полезен в контексте урегулирования украинского конфликта.

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным», — отметил Макрон в интервью журналистам.

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Ранее западные СМИ сообщили, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом уже на следующей неделе. Впрочем, помощник президента РФ счёл этот сценарий маловероятным.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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