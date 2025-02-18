Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с Владимиром Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам европейского политика, диалог состоится, если он будет полезен в контексте урегулирования украинского конфликта.
«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным», — отметил Макрон в интервью журналистам.
Ранее западные СМИ сообщили, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом уже на следующей неделе. Впрочем, помощник президента РФ счёл этот сценарий маловероятным.
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