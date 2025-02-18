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18 февраля, 20:09

Макрон вдруг передумал посылать французских солдат на Украину после контактов РФ и США

Макрон исключил отправку французских войск на Украину

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии у Парижа намерений отправлять военный контингент на территорию Украины. Его интервью местной прессе по итогам экстренного саммита лидеров ЕС цитирует La Depeche.

«Я абсолютно никогда не объявлял об отправке наземных войск с французской стороны. Сегодня Франция не собирается отправлять войска», — отметил Макрон.

Президент подчеркнул, что Париж и союзники продолжают изучать вопрос долгосрочных гарантий безопасности Украине. Одним из вариантов является размещение миротворческих сил под мандатом ООН, добавил он.

Стармер и Макрон ведут тайные переговоры об отправке военных на Украину
Стармер и Макрон ведут тайные переговоры об отправке военных на Украину

Ранее Макрон неоднократно допускал сценарий с отправкой западных войск в Незалежную. Ещё год назад он признался, что указанный вариант рассматривается странами ЕС. Этот же тезис политик повторил в мае 2024-го.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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