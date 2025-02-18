Макрон вдруг передумал посылать французских солдат на Украину после контактов РФ и США
Макрон исключил отправку французских войск на Украину
Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии у Парижа намерений отправлять военный контингент на территорию Украины. Его интервью местной прессе по итогам экстренного саммита лидеров ЕС цитирует La Depeche.
«Я абсолютно никогда не объявлял об отправке наземных войск с французской стороны. Сегодня Франция не собирается отправлять войска», — отметил Макрон.
Президент подчеркнул, что Париж и союзники продолжают изучать вопрос долгосрочных гарантий безопасности Украине. Одним из вариантов является размещение миротворческих сил под мандатом ООН, добавил он.
Ранее Макрон неоднократно допускал сценарий с отправкой западных войск в Незалежную. Ещё год назад он признался, что указанный вариант рассматривается странами ЕС. Этот же тезис политик повторил в мае 2024-го.
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