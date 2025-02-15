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15 февраля, 02:52

Орбан предрёк Украине судьбу Афганистана

Орбан: В случае продолжения конфликта Украина станет для ЕС Афганистаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжающийся конфликт на Украине может обернуться катастрофическими последствиями для Евросоюза, став его «Афганистаном». Это мнение он высказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Орбан также напомнил, что за три последних года ЕС выделил Украине около €200 млрд, из которых большая часть была направлена на вооружение.

По его словам, эти средства изъяты из европейской экономики. Венгрия теряет из-за конфликта ежегодно около €7 млрд. Орбан считает, что антироссийские санкции также наносят ущерб Евросоюзу.

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«Мы изолировали себя от экономики России, в том числе в энергетической сфере, что приведёт к долгосрочным негативным последствиям», — добавил Орбан.

С начала конфликта венгерский премьер призывал европейских лидеров не вмешиваться, чтобы предотвратить его эскалацию и расходование ресурсов. По словам политика, в Европе лишь Ватикан, Словакия и Венгрия призывают к миру.

Ранее Орбан заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине возможно подпишут в течение ближайших шести месяцев или даже раньше. По мнению премьера, основанием для его является позиция президента США Дональда Трампа.

Лия Мурадьян
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