Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжающийся конфликт на Украине может обернуться катастрофическими последствиями для Евросоюза, став его «Афганистаном». Это мнение он высказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Орбан также напомнил, что за три последних года ЕС выделил Украине около €200 млрд, из которых большая часть была направлена на вооружение.

По его словам, эти средства изъяты из европейской экономики. Венгрия теряет из-за конфликта ежегодно около €7 млрд. Орбан считает, что антироссийские санкции также наносят ущерб Евросоюзу.

«Мы изолировали себя от экономики России, в том числе в энергетической сфере, что приведёт к долгосрочным негативным последствиям», — добавил Орбан.

С начала конфликта венгерский премьер призывал европейских лидеров не вмешиваться, чтобы предотвратить его эскалацию и расходование ресурсов. По словам политика, в Европе лишь Ватикан, Словакия и Венгрия призывают к миру.