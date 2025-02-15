Орбан: Сильные лидеры урегулируют конфликт на Украине за шесть месяцев
Соглашение об урегулировании конфликта на Украине возможно подпишут в течение ближайших шести месяцев или даже раньше. Об этом заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Да, абсолютно. Я убеждён, что это можно сделать даже раньше», — ответил Орбан на вопрос о вероятности достижения мирного соглашения в ближайшие полгода.
По мнению политика, основанием для его оптимизма является позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, который также планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Сейчас у нас есть серьёзные и сильные лидеры. Сильные люди могут добиться мира, в то время как слабые продолжают войны», — отметил Орбан.
Ранее Орбан также высказывал опасения, что если Европейский Союз не изменит свою экономическую стратегию, организация может столкнуться с распадом в течение двух-трёх лет. Он подчеркнул, что в таком случае обсуждение выхода из Союза будет бессмысленным.
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