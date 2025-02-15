Орбан: Сильные лидеры урегулируют конфликт на Украине за шесть месяцев

Соглашение об урегулировании конфликта на Украине возможно подпишут в течение ближайших шести месяцев или даже раньше. Об этом заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Да, абсолютно. Я убеждён, что это можно сделать даже раньше», — ответил Орбан на вопрос о вероятности достижения мирного соглашения в ближайшие полгода.

По мнению политика, основанием для его оптимизма является позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, который также планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сейчас у нас есть серьёзные и сильные лидеры. Сильные люди могут добиться мира, в то время как слабые продолжают войны», — отметил Орбан.