«Его дни сочтены»: Орбан анонсировал крах Евросоюза в скором времени

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что если Европейский Союз не пересмотрит свою экономическую политику, то рискует распасться в течение ближайших двух-трёх лет. Он отметил, что при таких обстоятельствах даже обсуждение выхода из Союза не имеет смысла.

«Если немцы и французы что-то не придумают и не выведут Евросоюз на новый уровень, то его дни сочтены. Не надо из него выходить, он и сам развалится, если так будет продолжаться дальше», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По мнению премьер-министра, Венгрии выгоднее оставаться в Европейском Союзе, так как сама концепция объединения является положительной. Он отметил, что при правильной организации оно могло бы эффективно служить интересам государств-членов. Также венгерский лидер напомнил о докладе Марио Драги, бывшего премьер-министра Италии и экс-главы Европейского центрального банка, в котором обсуждались вопросы снижения конкурентоспособности Европы и возможного распада ЕС.