Орбан рассказал, что в Евросоюзе готовятся скидываться на помощь Украине после отказа США

В Евросоюзе обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Будапешт хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год. Слова политика приводит газета Magyar Nemze.

«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро, — Прим. Life.ru) в год», — заявил Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес.

Однако деньги от Венгрии Украина вряд ли увидит. Премьер подчеркнул, что «об этом не может быть и речи». Глава венгерского правительства объяснил это тем, что Киев пока не выполнил ни одного условия для членства в ЕС.