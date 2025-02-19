Орбан рассказал, что в Евросоюзе готовятся скидываться на помощь Украине после отказа США
Орбан: В ЕС уже обсуждают, кто сколько будет платить Украине после отказа США
В Евросоюзе обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Будапешт хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год. Слова политика приводит газета Magyar Nemze.
«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро, — Прим. Life.ru) в год», — заявил Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес.
Однако деньги от Венгрии Украина вряд ли увидит. Премьер подчеркнул, что «об этом не может быть и речи». Глава венгерского правительства объяснил это тем, что Киев пока не выполнил ни одного условия для членства в ЕС.
Ранее Орбан предрёк Украине судьбу Афганистана. По его мнению, в случае продолжения конфликта Киев станет для ЕС «Афганистаном». Он напомнил, что за три последних года Евросоюз выделил Украине около €200 млрд, из которых большая часть была направлена на вооружение. Тем временем эти средства были изъяты из европейской экономики.
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