Польшу призвали подружиться с Путиным по примеру Орбана

Издание Myśl Pоlska призвало власти Польши вспомнить, что США находятся за океаном, а их страна расположена между Германией и Россией, поэтому Варшаве стоит отказаться от противостояния с Москвой и подружиться с президентом Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Я надеюсь, что шаги новых властей США в конечном итоге заставят нашу элиту осознать, что никакого «Запада» нет. Как нет (и это, на мой взгляд, скоро начнёт проявляться все отчетливее) никакой «Европы». Есть Польша. Расположенная между Германией и Россией. И США за океаном. Мы должны быть готовы идти по колее, уже проложенной Виктором Орбаном», — говорится в материале издания.