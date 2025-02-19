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19 февраля, 09:45

Польшу призвали подружиться с Путиным по примеру Орбана

Издание Myśl Pоlska призвало власти Польши вспомнить, что США находятся за океаном, а их страна расположена между Германией и Россией, поэтому Варшаве стоит отказаться от противостояния с Москвой и подружиться с президентом Владимиром Путиным по примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Я надеюсь, что шаги новых властей США в конечном итоге заставят нашу элиту осознать, что никакого «Запада» нет. Как нет (и это, на мой взгляд, скоро начнёт проявляться все отчетливее) никакой «Европы». Есть Польша. Расположенная между Германией и Россией. И США за океаном. Мы должны быть готовы идти по колее, уже проложенной Виктором Орбаном», — говорится в материале издания.

Там призвали польские власти осознать, что, отказываясь от диалога с Россией, Варшава изолирует не Москву, а себя.

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Кстати, ранее премьер Дональд Туск заявил, что Польша не собирается отправлять свои войска на Украину, но поддержит другие страны в этом вопросе. При этом глава польского МИД предрёк, что странам ЕС так или иначе придётся ввести войска на территорию Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Karolis Kavolelis

Александра Вишнякова
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