В Госдуме назвали западные страны, которые хотят раздербанить Украину
Депутат Колесник: Польша, Венгрия и Румыния претендуют на территорию Украины
Польша, Венгрия и Румыния претендуют на земли Украины и могут заявить о территориальных претензиях к ней. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Также парламентарий обратил внимание на позицию США.
«Мюнхенская конференция доказала, что в Европе нет единства. <...> Польша уже имеет территориальные претензии, Венгрия и Румыния тоже могут о них заявить. Американцы хотят забрать полезные ископаемые, чтобы возместить свои убытки», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Ранее Life.ru сообщил, что группа стран Европы втайне прорабатывает план ввода войск на Украину. Кроме того, глава МИД Польши заявил о неизбежности появления войск ЕС на Украине. Тем не менее сама Польша обещала не вводить войска на Украину. В то же время Будапешт остановил начало переговоров о членстве Киева в ЕС из-за этнического вопроса.
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