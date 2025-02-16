В Госдуме назвали западные страны, которые хотят раздербанить Украину

Польша, Венгрия и Румыния претендуют на земли Украины и могут заявить о территориальных претензиях к ней. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Также парламентарий обратил внимание на позицию США.