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15 февраля, 15:49

Будапешт остановил начало переговоров о членстве Киева в ЕС из-за этнического вопроса

RMF24: Венгрия наложила вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Руководство Венгрии заблокировало открытие первого кластера переговоров насчёт включения Украины в состав Евросоюза. Об этом пишет польская радиостанция RMF24 со ссылкой на европейского дипломата.

Председательствующая в Совете Евросоюза Польша 14 февраля представила проект письма, в котором содержались условия для старта переговорного кластера «Основы». Он содержит инструкции по подготовке двух дорожных карт: с реформами верховенства права и госуправления. Как сообщает польская радиостанция, Будапешт воспользовался правом вето, чтобы заблокировать отправку письма, и потребовал от Киева разработать и представить дополнительный план по защите национальных меньшинств. Переговоры были запланированы на апрель, но теперь могут начаться позже.

О проведении в апреле первых переговоров о вступлении в Евросоюз в феврале объявляла вице-премьер Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина. Открытие ещё двух переговорных кластеров запланировано на июнь, и ещё трёх — на вторую половину 2025 года.

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Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прогнозировал, что у Украины с большой вероятностью возникнут проблемы с Румынией, Польшей и Венгрией. Своё предположение он объяснил радикальным национализмом и шовинистической языковой политикой Киева, которая провоцирует напряжённость этнического и религиозного характера. Экс-парламентарий оказался прав лишь отчасти, так как говорил о разделе территорий Незалежной между вышеперечисленными странами, однако в своей основе его тезис оказался верным.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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