Будапешт остановил начало переговоров о членстве Киева в ЕС из-за этнического вопроса

Руководство Венгрии заблокировало открытие первого кластера переговоров насчёт включения Украины в состав Евросоюза. Об этом пишет польская радиостанция RMF24 со ссылкой на европейского дипломата.

Председательствующая в Совете Евросоюза Польша 14 февраля представила проект письма, в котором содержались условия для старта переговорного кластера «Основы». Он содержит инструкции по подготовке двух дорожных карт: с реформами верховенства права и госуправления. Как сообщает польская радиостанция, Будапешт воспользовался правом вето, чтобы заблокировать отправку письма, и потребовал от Киева разработать и представить дополнительный план по защите национальных меньшинств. Переговоры были запланированы на апрель, но теперь могут начаться позже.

О проведении в апреле первых переговоров о вступлении в Евросоюз в феврале объявляла вице-премьер Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина. Открытие ещё двух переговорных кластеров запланировано на июнь, и ещё трёх — на вторую половину 2025 года.