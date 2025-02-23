Трамп заявил о надежде на скорое разрешение конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил оптимизм относительно быстрого завершения украинского конфликта. Политик подчеркнул, что общался как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он назвал конфликт «ужасным» и выразил уверенность, что «этому придёт конец».

«Я надеюсь, что обо мне вспомнят, как о миротворце, не хочу быть завоевателем», — подытожил Трамп.