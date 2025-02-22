Илон Маск заявил, что Зеленский уволен со своей должности
Предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы Правительства США (DOGE), заявил, что Владимир Зеленский уволен со своей должности. Это заявление он сделал в комментарии к записи пользователя в соцсети X, где обсуждались противоречивые действия главы киевского режима в отношении сделки с Вашингтоном по полезным ископаемым.
Пользователь написал, что Зеленский сначала согласился на предложенную Трампом сделку, затем отказался от неё, высмеял условия, снова изменил позицию, но в итоге отказался во второй раз.
«Зеленский был уволен со своей должности», — заявил американский бизнесмен в ответ на это сообщение.
Напомним, США предложили Зеленскому предоставить Вашингтону право на распоряжение половиной редкоземельных минералов. В Киеве изначально согласились на условия, но потом сдали назад. Однако 22 февраля стало известно, что Украина со следующей недели планирует активно заниматься заключением соглашения.
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