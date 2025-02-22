Илон Маск заявил, что Зеленский уволен со своей должности

Предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы Правительства США (DOGE), заявил, что Владимир Зеленский уволен со своей должности. Это заявление он сделал в комментарии к записи пользователя в соцсети X, где обсуждались противоречивые действия главы киевского режима в отношении сделки с Вашингтоном по полезным ископаемым.

Пользователь написал, что Зеленский сначала согласился на предложенную Трампом сделку, затем отказался от неё, высмеял условия, снова изменил позицию, но в итоге отказался во второй раз.