США решили забрать у Украины доходы с портов в рамках сделки по ископаемым
NYT: США требуют от Украины отказа от доходов с портов в сделке по ископаемым
США включили в текст нового соглашения по украинским полезным ископаемым отказ Киева не только от половины доходов, которые принесут природные ресурсы, но также и от прибыли с портов и другой инфраструктуры. Об этом пишет The New York Times.
В новом договоре есть положения о доходах с территорий, включённых в состав РФ с пометкой «в случае их освобождения», говорится в материале. Американская доля доходов от ресурсов на этих землях составит 66%.
Также в документе сказано, что доходы по сделке будут перечисляться в специальный фонд, где 100% финансовой доли будут принадлежать США. Предполагается, что Незалежная будет обязана делать выплаты в этот фонд, пока сумма в нём не составит 500 миллиардов долларов.
Напомним, сегодня спикер Рады Украины Руслан Стефанчук объявил, что Незалежная приступит к активной работе над заключением договора о полезных ископаемых с США. Позже стало известно, что украинская сторона передала американцам свои предложения относительно документа. Их содержание и сроки, в течение которых можно ждать дальнейших подвижек в этом вопросе, пока что неизвестны.
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