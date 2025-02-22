США решили забрать у Украины доходы с портов в рамках сделки по ископаемым

США включили в текст нового соглашения по украинским полезным ископаемым отказ Киева не только от половины доходов, которые принесут природные ресурсы, но также и от прибыли с портов и другой инфраструктуры. Об этом пишет The New York Times.

В новом договоре есть положения о доходах с территорий, включённых в состав РФ с пометкой «в случае их освобождения», говорится в материале. Американская доля доходов от ресурсов на этих землях составит 66%.