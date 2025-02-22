Украина передала США новые предложения по сделке о полезных ископаемых
Fox News: Киев передал Вашингтону предложения по договору о минералах
Киев передал Вашингтону новые предложения касательно соглашения по минералам. Каково их содержание и какие будут сроки дальнейших шагов, пока неизвестно, передаёт Fox News со ссылкой на осведомлённый источник. Если сторонам удастся договориться, соглашение подпишут госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Источник, участвующий в переговорах по сделке по минералам, сообщил, что украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и отправила его американской стороне. Конкретного графика дальнейших действий нет», — сообщила журналистка телеканала Джеки Хайнрик.
Сегодня председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что со следующей недели Киев планирует всерьёз заняться заключением соглашения о полезных ископаемых с Соединёнными Штатами. По его утверждению, Украина открыта для сотрудничества с партнёрами, однако ей необходимы чёткие гарантии безопасности. Однако ранее в офисе Владимира Зеленского были не готовы подписывать соглашение о минералах. Напомним, что США предложили Зеленскому предоставить Вашингтону право на распоряжение половиной редкоземельных минералов. В Киеве изначально согласились на условия, но потом сдали назад.
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