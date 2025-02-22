Украина передала США новые предложения по сделке о полезных ископаемых

Киев передал Вашингтону новые предложения касательно соглашения по минералам. Каково их содержание и какие будут сроки дальнейших шагов, пока неизвестно, передаёт Fox News со ссылкой на осведомлённый источник. Если сторонам удастся договориться, соглашение подпишут госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига.