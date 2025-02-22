В офисе Зеленского подтвердили неготовность к соглашению о минералах с США
«Общественное»: Киев не готов подписывать соглашение с США о минералах
Украинский телеканал «Общественное» сообщает, ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, что информация западных СМИ о том, что Киев не готов подписать соглашение с США по минеральным ресурсам, была подтверждена в администрации президента.
«Источник «Общественного» в офисе президента проинформировал, что подписания соглашения о редкоземельных металлах сегодня не будет», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале февраля США предложили Киеву предоставить Вашингтону право на распоряжение половиной редкоземельных минералов. Владимир Зеленский изначально согласился на условия главы Овального кабинета, но потом их отверг. Однако министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что предложение Штатов о заключении сделки «не было отклонено». По её словам, договор в стадии обсуждения.
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