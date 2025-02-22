В Киеве заявили, что договор по недрам с США подпишет не Зеленский

Соглашение о разработке полезных ископаемых и редкоземельных элементов будет подписано министрами иностранных дел Украины и США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его информации, документ подпишут глава МИД Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

«Мои источники сообщают, что договор по полезным ископаемым будет подписан между Сибигой и Рубио», — написал политик у себя в соцсетях.