В Киеве заявили, что договор по недрам с США подпишет не Зеленский
Гончаренко*: Договор между США и Украиной будут подписывать Сибига и Рубио
Соглашение о разработке полезных ископаемых и редкоземельных элементов будет подписано министрами иностранных дел Украины и США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его информации, документ подпишут глава МИД Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.
«Мои источники сообщают, что договор по полезным ископаемым будет подписан между Сибигой и Рубио», — написал политик у себя в соцсетях.
Напомним, что президент США Дональд Трамп потребовал от Киева возместить все вложенные Штатами средства редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Зеленский сначала согласился, но затем дал «заднюю». Отметим, что большую часть территории, где находятся важные ископаемые, сейчас контролирует Россия. В итоге глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную им сделку.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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