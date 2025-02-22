На Украине заявили о начале работы по соглашению об ископаемых
Стефанчук: Киев на следующей неделе начнёт работу по соглашению о ресурсах
Украина планирует со следующей недели активно заниматься заключением соглашения о полезных ископаемых с Соединёнными Штатами. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передаёт японский телеканал NHK.
«Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности», — говорится в сообщении телеканала.
По его утверждению, Украина открыта для сотрудничества с партнёрами, однако ей необходимы чёткие гарантии безопасности. Кроме того, он отметил, что Киев нацелен на скорейшую организацию встречи между Трампом и Владимиром Зеленским.
Напомним, США предложили Зеленскому предоставить Вашингтону право на распоряжение половиной редкоземельных минералов. В Киеве изначально согласились на условия, но потом сдали назад. Министр юстиции Незалежной Ольга Стефанишина заявила, что предложение Штатов о заключении сделки «не было отклонено». По её словам, договор находится в стадии обсуждения. Но источники в Раде сообщали, что киевские власти не могут сделать такой шаг.
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