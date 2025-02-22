На Украине заявили о начале работы по соглашению об ископаемых

Украина планирует со следующей недели активно заниматься заключением соглашения о полезных ископаемых с Соединёнными Штатами. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передаёт японский телеканал NHK.

«Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности», — говорится в сообщении телеканала.

По его утверждению, Украина открыта для сотрудничества с партнёрами, однако ей необходимы чёткие гарантии безопасности. Кроме того, он отметил, что Киев нацелен на скорейшую организацию встречи между Трампом и Владимиром Зеленским.