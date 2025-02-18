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17 февраля, 22:21

Хуже репараций: Британские аналитики оценили условия сделки США и Украины по ресурсам

Telegraph: Условия сделки США и Украины по природным ресурсам «хуже репараций»

Условия готовящейся сделки между США и Украиной по минеральным ресурсам могут поставить Незалежную в затруднительное положение, считает британская газета Telegraph. Они оказались хуже ограничений, наложенных на Германию и Японию после их поражения во Второй мировой войне, выяснили авторы издания.

По данным Telegraph, проект сделки распространяет действие не только на полезные ископаемые, но и на порты, а также газовую и нефтяную инфраструктуру Незалежной. Кроме того, как утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, Киев должен будет отчислять Вашингтону половину дохода от лицензий на добычу ресурсов.

«Если проект соглашения будет принят, то требования [США] составили бы большую часть ВВП Украины, [по объёму] они превысили бы репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», — пишет Telegraph.

В газете отметили, что документ привёл киевских политиков в «оцепенение и панику». Если соглашение будет принято, оно поставит Украину в зависимое положение от США.

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Ранее СМИ сообщали, якобы США готовы разместить свои войска на Украине в обмен на доступ к 50% ископаемых. Впрочем, Владимир Зеленский отказался подписывать первую версию соглашения.

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Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Антон Голыбин
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