Условия готовящейся сделки между США и Украиной по минеральным ресурсам могут поставить Незалежную в затруднительное положение, считает британская газета Telegraph. Они оказались хуже ограничений, наложенных на Германию и Японию после их поражения во Второй мировой войне, выяснили авторы издания.

По данным Telegraph, проект сделки распространяет действие не только на полезные ископаемые, но и на порты, а также газовую и нефтяную инфраструктуру Незалежной. Кроме того, как утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, Киев должен будет отчислять Вашингтону половину дохода от лицензий на добычу ресурсов.

«Если проект соглашения будет принят, то требования [США] составили бы большую часть ВВП Украины, [по объёму] они превысили бы репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», — пишет Telegraph.