В США указали на недальновидность Зеленского из-за решения по минералам Украины
Хьюз назвал недальновидным отказ Зеленского от соглашения по ископаемым
Брайан Хьюз, представитель Совета национальной безопасности США, заявил, что Владимир Зеленский недальновидно понимает отличную возможность, которую администрация Дональда Трампа предоставила Киеву в виде соглашения о разработке полезных ископаемых. Об этом сообщает Associated Press.
«Администрация Трампа устала от предоставления помощи Украине, и Хьюз отметил, что сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам «возместить» средства, отправленные в Киев, и одновременно поспособствует экономическому развитию Украины», — говорится в статье.
Хьюз утверждает, что обязательные экономические связи с США станут более надёжной защитой и важной основой устойчивого мира. Он подчеркнул, что «это признают США, это признаёт Россия, и украинский народ должен это осознать».
Ранее Белый дом предложил Киеву предоставить США право на распоряжение половиной редкоземельных минералов, находящихся в недрах Украины. Это свидетельствовало о том, что администрация американского президента готова разместить свои войска в стране и обеспечить безопасность Незалежной.
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