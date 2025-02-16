Появилась карта полезных ископаемых Украины, которые так интересуют Трампа

Министр финансов США Скотт Бессет предложил Зеленскому обменять полезные ископаемы на помощь Америки. Исход намерений Соединённых Штатов относительно украинских ресурсов пока остаётся неопределённым. Тем не менее уже существует карта ключевых запасов Украины, которые представляют интерес для Вашингтона. Об этом сообщает РБК.

Карта ископаемых, интересующих Трампа. Фото © Telegram / РБК

Американская геологическая служба выделила ископаемые, которые представляют наибольший интерес для США. Среди них графит, титан, литий, бериллий и цирконий. На карте также указаны месторождения урана. Как отмечают СМИ, растущий интерес США к этим ресурсам во многом обусловлен конкуренцией с Китаем, который в настоящее время опережает Америку. В 2024 году из 90 миллионов тонн добытых редкоземельных металлов на долю Соединённых Штатов пришлось лишь 1,9 миллиона тонн.

Минеральные ресурсы Украины включают 40 месторождений. В настоящее время добыча осуществляется лишь на 10% из них. Россия контролирует свыше 60% угольных, 33% редкоземельных и 20% газовых ресурсов на своих территориях.