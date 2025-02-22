Трамп хочет получить от Киева больше, чем потратили США на его оборону
Соглашение по полезным ископаемым даст США возможность получить от Киева больше ресурсов, чем они инвестировали в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
«Это странное предложение — пытаться отобрать больше, чем было потрачено на её оборону», — заявил он.
Напомним, президент США предложил Зеленскому отдать часть полезных ископаемых Вашингтону за ту помощь, которую оказывали Киеву три года. В Незалежной сначала согласились на условия, но потом посчитали сделку не очень выгодной. Однако министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Киев и не собирался давать «заднюю». По её словам, договор находится в стадии обсуждения. Но источники в Раде сообщали, что киевские власти не могут сделать такой шаг. Кстати, если соглашение всё же составят, то подписывать его будет не Зеленский.
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