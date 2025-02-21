Макрон собрался убедить Трампа не быть слабым с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон вознамерился убедить американского лидера Дональда Трампа быть жёстче с российским коллегой Владимиром Путиным. О своих намерениях он рассказал France 24.

«Я собираюсь сказать ему: «Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах», — поделился Макрон.