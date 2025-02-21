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Регион
21 февраля, 07:20

Макрон собрался убедить Трампа не быть слабым с Путиным

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото © X/Donald J. Trump‏

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото © X/Donald J. Trump

Президент Франции Эмманюэль Макрон вознамерился убедить американского лидера Дональда Трампа быть жёстче с российским коллегой Владимиром Путиным. О своих намерениях он рассказал France 24.

«Я собираюсь сказать ему: «Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах», — поделился Макрон.

Французский лидер также заверил во время беседы, что не намерен отправлять войска на Украину «завтра», но страна рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности. Это станет возможно в случае заключения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом.

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Напомним, ранее Макрон испытал досаду после шагов Путина с Трампом к миру и дал Зеленскому обещание. Он даже созвал саммит европейских лидеров по Украине, но передумал посылать французских солдат на Украину. Тем не менее, Макрон заявил о готовности говорить с Путиным. Он также высказался о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Тем временем в Белом доме анонсировали встречу с участием Макрона и Стармера в Вашингтоне.

Андрей Бражников
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