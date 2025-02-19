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19 февраля, 19:05

В Белом доме анонсировали встречу с участием Макрона и Стармера в Вашингтоне

Уолц: В Вашингтоне ждут прибытия Макрона и Стармера для обсуждения Украины

В Вашингтоне ожидают прибытия президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения вопроса по украинскому конфликту заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News. Политики прибудут на переговоры на следующей неделе.

«Семь [американских] чиновников были в Европе, в Мюнхене, и разговаривали с нашими европейскими союзниками. На следующей неделе в Вашингтон приедут Макрон и Стармер, так что мы взаимодействуем со всеми сторонами [по урегулированию конфликта на Украине]. Следующим шагом будет формирование технических групп для более детального обсуждения», — подчеркнул Уолтц.

Напомним, что сегодня спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Представитель американского лидера заявил, что на этой встрече он собирается больше слушать украинскую сторону.

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным в Саудовской Аравии
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным в Саудовской Аравии
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Freepik / DejaVu Designs

Полина Никифорова
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