В Белом доме анонсировали встречу с участием Макрона и Стармера в Вашингтоне

В Вашингтоне ожидают прибытия президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения вопроса по украинскому конфликту заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News . Политики прибудут на переговоры на следующей неделе.

«Семь [американских] чиновников были в Европе, в Мюнхене, и разговаривали с нашими европейскими союзниками. На следующей неделе в Вашингтон приедут Макрон и Стармер, так что мы взаимодействуем со всеми сторонами [по урегулированию конфликта на Украине]. Следующим шагом будет формирование технических групп для более детального обсуждения», — подчеркнул Уолтц.